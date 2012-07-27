Сильный рост фондовых индексов в четверг связан с заявлением главы ЕЦБ - эксперты

Сильный рост фондовых индексов в четверг, 26 июля, связан с заявлением президента ЕЦБ Марио Драги.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Как отмечают аналитики, глава ЕЦБ сказал, что в рамках предоставленного ему мандата ЕЦБ готов всеми силами спасать евро. М.Драги сослался на слишком высокую доходность госбумаг Испании и Италии, намекая на возобновление их скупки со вторичного рынка. После его заявлений доходность этих бумаг снизилась на 40 базисных пунктов, а индексы акций Stoxx 600 и S&P 500 в четверг выросли на 2,5% и 1,7% соответственно. Сегодня ожидается выход данных по ВВП США за второй квартал 2012 года.

Аналитики напоминают, что индекс локальных акций UX в четверг вырос на 5,5%, а WIG-Ukraine прибавил 0,3%. Рост UX оказался максимальным с начала июля. Наибольший вклад в рост индекса Украинской биржи в четверг внесли именно «Центрэерго» (+5%) и «Донбассэнерго» (+10,5%), которые продемонстрировали лучшие квартальные результаты, поэтому UX вырос не только лишь на внешнем позитивном фоне.

По словам аналитиков, вчера сильную отчетность также продемонстрировала «Мотор Сич» (+2,5%): ее EBITDA в первом полугодии выросла на 50%. Однако данный рост еще не нашел своего отражения в повышении котировок компании. В целом суммарная прибыль девяти компаний, отчитавшихся за второй квартал, снизилась на 24%. Это преимущественно связано с ростом убытков металлургических компаний, тогда как прибыль энергокомпаний выросла. Сегодня можно ожидать продолжения роста UX.