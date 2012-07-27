Беларусь выплатила 35,8 млн долларов по евробондам
Минск. Беларусь выполнила свои обязательства перед держателями семилетних еврооблигаций, размещенных 26 января 2011 года, выплатив 35 млн 800 тыс. долл. США дохода по очередному купону.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.
«Выплаты произведены 26 июля в соответствии с условиями выпуска государственных ценных бумаг на международных финансовых рынках. Размещение еврооблигаций было осуществлено на 800 млн долл. со ставкой купона 8,95%. Проценты по облигациям выплачиваются 26 января и 26 июля каждого года», - отметили в Минфине Беларуси.
Справка УНИАН. Евробонды (еврооблигации) – разновидность долгосрочных ценных бумаг; долговые обязательства, циркулирующие на рынке евровалют. Заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет). Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками. Они являются одним из наиболее надежных финансовых инструментов. Поэтому основными покупателями евробондов выступают институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.