KDM Shipping распределила акции IPO среди инвесторов

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping в пятницу распределила 10,9% своих акций между новыми акционерами в рамках первичного размещения бумаг на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, 91,4% акций новой эмиссии или 729 475 бумаг приобрели институциональные инвесторы, а остальные - частные лица.

Компания привлекла без вычета расходов на размещения 28,5 млн злотых или около 7,4 млн долларов (по текущему среднему курсу польского Нацбанка).

KDM Shipping отметил, что направит привлеченные средства на реализацию инвестиционной программы на 2012-2014 год, стоимость которой компания ранее оценивала в около 33 млн долларов.

Компания напомнила, что планирует первые торги своими бумагами на Варшавской бирже в первой половине августа.

Как сообщал УНИАН, собственники KDM Shipping продали 796 тысяч новых акций по цене 32,6 злотых за штуку, что на 10% ниже максимальной цены, определенной в проспекте эмиссии, опубликованном на прошлой неделе.

Компания хотела привлечь в рамках IPO своих 35% акций 36 млн долларов, 2,5 млн из которых пришлось бы на оплату услуг по размещению.

Справка УНИАН. Доля собственников зарегистрированной на Кипре KDM Shipping основателя и генерального директора компании Константина Молодковца и финдиректора Дениса Молодковца в результате IPO сократилась до 69,9% с 78,5% и до 10,2% с 11,5% процентов, соответственно. Доля других акционеров, владеющих бумагами компании, сократилась до 9% с 10%.

Специализирующаяся на грузовых перевозках водным транспортом в акваториях Черного, Азовского, Средиземного морей и по Днепру KDM Shipping хотела направить большую часть привлечены в рамках IPO на удвоение мощностей своего грузового флота, обеспечивающего около 80% выручки, до 50 тыс тонн.