Индекс Украинской биржи в пятницу вырос на 0,65%, ПФТС - на 2,46%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 27 июля, вырос на 0,65% - до 1083,42 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 97 млн грн, из них на фондовом рынке - 33 млн грн, на срочном рынке - 64 млн грн.

Лидером роста среди наиболее активно торгующихся акций стал "Укрсоцбанк" (+3,64%), лидером падения - Алчевский меткомбинат (-2,04%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 27 июля вырос на 2,46% - до 380,45 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 26,8 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 19 млн грн, на акции - 2 млн грн.