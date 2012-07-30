WIG-Ukrainе потерял за неделю 0,6%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrainе потерял за прошлую неделю 0,6% после роста на 5,6% за предыдущую, закрывшись на уровне 710,65 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, снижение украинского индикатора превысило минус большинства основных индексов польского рынка, потерявших от 0,46 до 53 процентов.

Больше WIG-Ukrainе снизился индекс небольших компаний sWIG80, просевший на 1,69%.

Среди котирующихся на главной площадке польского рынка украинских эмитентов, последние пять сессий на минусе закончили 7 из 10 компаний.

Больше всего продолжали дешеветь бумаги производителя аккумуляторов Westa (-8,7%), угольной Sadovaya Group (-6,98%) и с/г Agrotonа (-4,65%).

Акции других подешевевших компаний потеряли от 0,3 до 2,72%.

Против рынка торговались бумаги подорожавшего на 3,2% Industrial milk company (+почти 24% за последний месяц) и KSG-Agro (+1,69%).

Цена акций Milkiland за неделю не изменилась.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие WIG-Ukrainе потерял 8,35% на фоне почти 4% плюса польских "голубых фишек" и 6,5-10,6 плюса других основных индексов польского рынка.

Cправка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года индекс украинских компаний входят 10 фирм из Украины, акции которых котируются на главном рынке польской фондовой площадки. Запущенный с базовых тысячи пунктов индекс достиг своего исторического минимума в конце мая на уровне 592,37 пункта, что примерно на 60 пунктов ниже предыдущего минимума, достигнутого в декабре прошлого года.