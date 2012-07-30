Эта неделя будет очень богата на важные для фондовых рынков события - эксперт

Нынешняя неделя для фондовых рынков будет очень богата на важные новости и события, и особенно ее вторая половина.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он отметил, что в среду будет начало месяца, а первое число – это традиционное время для публикации индексов деловой активности в промышленном секторе для всех более-менее развитых стран. Эти данные укажут на то, в каком состоянии находится мировая экономика.

По словам П.Ильяшенко, в среду завершится заседание FOMC. Инвесторы как всегда будут ожидать хоть какие-то намеки на экономические стимулы. днем позднее состоится заседание ЕЦБ. Рынок поверил Марио Драги и теперь рассчитывает на решительные действия по разрешению ситуации на долговом рынке Испании и Италии.

Аналитик добавил, что «в пятницу будут опубликованы данные о росте занятости в США. Инвесторы всегда очень болезненно реагируют на этот вид экономических данных. Получается, что все основные события нас ждут во второй половине недели. Поэтому ближайшие две торговых сессии на мировых площадках вполне могут проходить без драматичных движений».

По мнению П.Ильяшенко, финансовые рынки начали текущую неделю спокойно. После очень сильного роста европейских и американских фондовых индексов в четверг-пятницу инвесторы решили взять паузу.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 27 июля, вырос на 0,65% - до 1083,42 пункта. Общий объем торгов составил 97 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 2,46% - до 380,45 пункта. Общий объем торгов составил 26,8 млн грн.