Эксперты: фокус внимания Украинской биржи снова смещается на внешние факторы

Фокус внимания Украинской биржи снова смещается на внешние факторы, так как отечественные эмитенты, которые должны были отчитаться, уже отчитались.

Так прокомментировали текущую ситуацию на рынке акций аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, за прошлую неделю индекс Украинской биржи зафиксировал снижение на 0,4%. В лидерах роста оказались энергофишки «Донбассэнерго» (+3,0%) и «Центрэнерго» (+3,6%), по результатам второго квартала значительное улучшили финрезультат. По данным НБУ, дефицит платежного баланса в июне составил 1,5 млрд долл., однако аналитики «АРТ КАПИТАЛ» прогнозируют, что уже в июле сальдо сформируется с профицитом, поскольку Украина разместила евробонды на 2 млрд долл. Данная новость будет иметь нейтральное влияние на курс гривни.

Как отмечают аналитики, европейские и американские фондовые индексы США выросли в пятницу, 27 июля, на заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда о готовности сделать все необходимое для защиты единой европейской валюты. Поддержку рынку также оказали хорошая корпоративная отчетность и данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении ВВП США во втором квартале. Stoxx Europe 600 поднялся на 1,3%, а S&P вырос на 1,9%.

По словам аналитиков, предстоящая неделя обещает быть напряженной в плане важных событий. ЕЦБ и ФРС проведут заседания, а Италия и Испания разместят гособлигации.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 27 июля, вырос на 0,65% - до 1083,42 пункта. Общий объем торгов составил 97 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 2,46% - до 380,45 пункта. Общий объем торгов составил 26,8 млн грн.