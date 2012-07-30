Индекс Украинской биржи повысился на 0,26%, индекс ПФТС - на 3,39%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 30 июля, повысился на 0,26% – до 1086,20 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 111 млн грн, из них на фондовом рынке – 56,9 млн грн, на срочном рынке – 54 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Мотор Сичи" (повысились на 4,36%), лидерами снижения - акции Алчевского меткомбината (снизились на 4,16%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 30 июля повысился на 3,39% – до 393,35 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 56 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 41,8 млн грн, на облигации предприятий - 8 млн грн, на облигации местных займов - 4 млн грн, на акции - 2,3 млн грн.