"Манчестер Юнайтед" хочет привлечь в рамках IPO в Нью-Йорке 333 млн долл.

Один из мировых футбольный грандов английский клуб "Манчестер Юнайтед" планирует привлечь в рамках первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) до 333 млн долларов, сообщают мировые информационные агентства.

По информации Reuters, «Манчестер Юнайтед», принадлежащий в настоящее время семье Глейзеров, предложит инвесторам 16,67 млн своих акций по цене от 16 до 20 долларов за штуку. Такой ценовой диапазон позволяет оценить футбольный клуб на уровне 3,3 млрд долларов.

"Манчестер Юнайтед" станет первым из спортивных клубов, разместившим акции в США за последние более чем 10 лет. По данным Dealogic, последним было IPO бейсбольной команды Cleveland Indians Baseball Co., состоявшееся в 1998 году.

"Манчестер Юнайтед" несколько недель назад остановился на бирже NYSE, положив конец пересудам о том, где же в итоге экс-чемпион английской премьер-лиги решит провести IPO.

Изначально клуб рассматривал в качестве площадки для своего дебюта биржу в Гонконге. Позже клуб запланировал провести $1-миллиардный листинг в Сингапуре во второй половине прошлого года, но в итоге притормозил из-за неблагоприятных рыночных условий.

Часть средств от первичного размещения клуб планирует направить на погашение своих долгов, которые на конец марта 2012 года оценивались в 663 млн долларов. При этом годовой доход клуба с июля 2011 года по июнь 2012 года оценивается в 519 млн долларов. В 2012 году «МЮ» планирует выручку на уровне 503 млн долларов.

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" был основан в 1878 году и на сегодняшний день, согласно исследованию Kantar, насчитывает 659 миллионов поклонников по всему миру, почти половина из которых приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.