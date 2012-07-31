«Альфа-Банк» изучает возможность выхода на рынок России с новым выпуском облигаций

Входящий в группу крупнейших «Альфа-Банк» (Украина) изучает возможность выхода на российский рынок с выпуском облигаций в рублях или долларах США в 2012 году, сообщил в беседе с журналистами президент, главный управляющий директор ПАО «Альфа-Банк» (Украина) Александр Луканов.

«Рынок очень волатильный, поэтому мы отложили принятие решения о выпуске еврооблигаций на осень. Но, возможно, до этого мы сделаем какое-то публичное размещение в России, сейчас мы рассматриваем такую возможность,» - сказал А.Луканов.

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных параметрах возможного выпуска ценных бумаг, к тому же ситуация на рынке пока не совсем благоприятная. При этом он уточнил, что речь может идти о выпуске облигаций в российских рублях или долларах США.

«Это будут облигации или рублевые, или евробонды,» - уточнил А.Луканов.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года «Альфа-Банк» (Украина) провел обмен всех еврооблигаций (со сроками погашения в 2009, 2010 и 2011 гг.) на новые бумаги, деноминированные в долларах США, с купоном, выплачиваемым ежеквартально, и сроком погашения в 2012 году («Еврооблигации 2012»). Общая сумма выпуска составила 840,633 млн долл. В конце июля банк погасил данные облигации.

При этом банк сообщил, что не исключает для себя выход на рынки капитала уже в этому году при наступлении благоприятных внешних условий.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

Активы банка на 1 июля составили 27,94 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 17,86 млрд грн, обязательства - 23,79 млрд грн, уставный капитал - 4,639 млрд грн, собственный капитал - 4,15 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I полугодии 2012 года увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2011 года в 3,5 раза - до 25,5 млн грн.