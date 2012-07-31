Индекс Украинской биржи за прошлую неделю потерял 0,4% - эксперты

Индекс Украинской биржи за прошедшую неделю потерял 0,4% и закрылся на отметке 1083,4 пункта.

Об этом сообщают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, динамика украинского рынка акций в течение минувшей недели в целом совпала с трендом мировых фондовых площадок. Однако вследствие низкой ликвидности рынка ралли последних двух торговых дней недели оказалось недостаточно сильным, чтобы закончить неделю в «зеленой зоне». Во время обвала рынка в первые три торговых дня недели игрокам рынка удалось удержать индекс от падения ниже психологически важного значения 1000 пунктов.

Как полагают аналитики, начало прошлой недели не сулило ничего хорошего для инвестиционного сообщества. В понедельник, 23 июля, индексы ведущих фондовых площадок упали почти на 2%, среагировав на распространившуюся во время выходных новость о возможном дефолте Греции.

В частности, обсуждалось мнение, что Греция не сможет выполнить требования кредиторов по снижению госдолга до размера 120% от ВВП к 2020 году. Более краткосрочные опасения по поводу этой страны основывались на том, что у греческого правительства нет средств, чтобы в августе осуществить выплату по кредиту ЕЦБ в размере 3,1 млрд. евро, тогда как шансы получить рефинансирование не очень велики.

Аналитики добавили, что пессимизм усилился, когда после закрытия рынков в понедельник, 23 июля, рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз рейтингов Германии со «стабильного» на «негативный», указав на растущие риски в связи с долговым кризисом в еврозоне, в результате которого финансовая помощь может потребоваться Испании и Италии.

По мнению аналитиков, «упаднические настроения» царили на фондовых рынках большую часть прошлой недели. Разворот начался четверг, 26 июля, после заявления главы ЕЦБ Марио Драги, сделанного на пресс-конференции перед британскими инвесторами, что ЕЦБ сделает все для сохранения евро. М.Драги считает, высокая доходность гособлигаций ряда стран еврозоны препятствует нормальному функционированию рынков. Затем последовала новость о том, что европейские лидеры обсуждают возможность мер по снижению стоимости заимствования для Италии и Испании, в частности то, что ЕЦБ должен приобретать облигации этих стран на вторичном рынке.

Как отметили аналитики, в конце минувшей недели поступили неплохие статистические данные из США. В июне рост заказов на товары длительного пользования составил 1,6%, тогда как аналитики ожидали увеличение на 0,3%. Рост ВВП США во втором квартале составил 1,5% против 1,4%, ожидаемого экспертами.

По словам аналитиков, знаковым событием текущей недели будет визит секретаря Казначейства США Тимоти Гайтнера в Европейский Союз, где он должен будет встретиться с европейскими лидерами, ответственными за финансовые вопросы.