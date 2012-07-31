Индекс Украинской биржи снизился на 2,30%, индекс ПФТС - на 0,21%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 31 июля, снизился на 2,30% – до 1061,23 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 96,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 38 млн грн, на срочном рынке – 58,6 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (снизились на 6,56%), "Центрэнерго" (на 3,18%), Енакиевского метзавода (на 3,13%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 31 июля снизился на 0,21% – до 392,51 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 9 млн грн, из них на акции пришлось 6 млн грн, на облигации предприятий - 1,9 млн грн.