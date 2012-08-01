К участию в конкурсе по продаже блокпакета "Николаевгаза" допустили две компании

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсе по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Николаевгаз" две из трех подавших заявки компаний - ЧАО "Газтек" и ООО "ИК Финлекс-Инвест".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Сообщается, что ФГИУ не допустил к участию в конкурсе третью подавшую заявку на участие компанию - АО "Черкассыгаз".

Напомним, в среду, 1 августа, состоится конкурс по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Николаевгаз".

ФГИУ объявил конкурс по продаже 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз" 11 июля т.г.

Начальная стоимость пакета акций составляет 18 млн 400 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" (г. Николаев) специализируется на транспортировке и поставке природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

50% + 1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Предприятие завершило 2011 год с чистой прибылью 85,485 млн грн, тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 43,325 млн грн.

Убыток предприятия по итогам первого квартала 2012 г. составил 5 млн 403 тыс. грн, кредиторская задолженность - 354,7 млн грн, дебиторская - 378,8 млн грн, стоимость активов - 774 млн грн.