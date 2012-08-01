"Газтек" приобрел 25% госпакета акций «Николаевгаза» за 18,97 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал ЧАО "Газтек" победителем приватизационного конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся в среду, 1 августа, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Николаевгаз» - ООО "ИК Финлекс-Инвест" и ЧАО "Газтек"- было проведено 2-шаговое повышение цены с размером одного шага в 185 тыс. грн, в результате чего ЧАО "Газтек" предложила за 25% госпакета акций «Николаевгаза» наивысшую цену 18 млн 970 тыс. грн, что на 570 тыс. грн больше его начальной цены (18 млн 400 тыс. грн - УНИАН).

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" (г. Николаев) специализируется на транспортировке и поставке природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

50% + 1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов, в том числе блокирующего пакета акций "Николаевгаза".

Собственниками самого "Газтека" является ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" является собственником пакетов акций в ряде облгазов, в том числе ей принадлежит миноритарный пакет акций ОАО "Черкассыгаз".