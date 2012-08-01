ФГИУ выставил на продажу "Киевский мотоциклетный завод"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 90,811% госпакета акций ПАО "Киевский мотоциклетный завод", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 1 августа т.г.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета акций предприятия составит 32 млн 500 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается внесение инвестиций в размере не менее 2,7 млн грн на развитие Общества, погашение задолженности по выплате дивидендов с госдоли за 2011 г. в размере 3,9 млн грн, направление не менее 30% чистой прибыли по итогам 2012 г. на выплату дивидендов и пр.

Конкурс состоится 22 августа т.г.

Справка УНИАН. Киевский мотоциклетный завод был создан на базе бронетанкового ремзавода E8 в 1945 году. На предприятии были внедрены 22 модели мотоциклов разных мощностей. В 1994 году государственное предприятие «Киевский мотоциклетный завод» было преобразовано в АО.

В пользовании ПАО "Киевский мотоциклетный завод" находится два земельных участка площадью 240 тыс. кв. м и 3,2 тыс. кв. м.

По итогам первого полугодия 2012 г. объем реализованной продукции предприятия составил 4 млн грн, убыток - 9,8 млн грн, дебиторская задолженность - 3,7 млн грн, кредиторская задолженность - 4,6 млн грн, стоимость активов - 35 млн грн.

95% акций предприятия принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины. ООО "ФК "Фаворит" в июле т.г. приобрело на фондовой бирже ПФТС 5% госпакет акций ПАО "Киевский мотоциклетный завод". Реализационная цена пакета составила 1,6 млн грн. ФГИУ также планирует провести льготное размещение 4,19% акций "Киевского мотоциклетного завода" среди работников предприятия (0,49% УФ) и других граждан, имеющих право на льготное приобретение акций (3,70%).