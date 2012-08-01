Эксперты назвали причины нулевого спроса на ОВГЗ на аукционе 31 июля

По мнению экспертов, отсутствие у Министерства финансов Украины острой потребности в привлечении ресурсов, а также низкая ликвидность рынка стали основными причинами отсутствия спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе во вторник, 31 июля.

Как отмечают аналитики «ИНГ Банк Украина», нулевой результат вчерашнего аукциона вряд ли является неожиданным, поскольку гривневая ликвидность по-прежнему остается ограниченной, особенно в последний рабочий день месяца, когда ликвидность традиционно истощается. «Это и стало основной причиной, удерживающей ставки вторичного рынка облигаций на высоком уровне и не позволяющая банкам участвовать на первичном рынке», - говорят аналитики банка.

Кроме того, они обращают внимание на то, что Минфин оставил неизменной свою стратегию относительно ставок отсечения и в настоящее время предлагает только среднесрочные гривневые облигации, которые, «принимая во внимание недостаточную ликвидность гривни, не являются привлекательными для частных инвесторов».

«Поскольку июль был наименее обременительным месяцем в плане погашения суверенных долговых обязательств, нерыночные сделки на аукционах не проводились, и Минфин продал только облигации, номинированные в долларах США и индексированные облигации», - говорят в «ИНГ Банк Украина».

В свою очередь аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович отметил, что отсутствие спроса со стороны рынка на ОВГЗ с нерыночными условиями, наблюдалось на протяжении всего прошлого месяца, когда из облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин начал предлагать только 2-летние, 5-летние и 7-летние облигации. «Эти инструменты в июне продавались по «дружественным» заявкам по ставкам 14,13-14,30%, что существенно ниже ставок вторичного рынка, которые находятся на уровне 20-21%», - говорит эксперт.

В тоже время Т.Котович подчеркнул, что Минфин привлек существенные средства от выпуска еврооблигаций, и из полученных в бюджет 2 млрд долл. лишь половина потребуется в этом году для внешних долговых выплат. «Следовательно, у правительства есть возможность осуществлять расходы, продавая валюту, как на рынке, так и НБУ. В дополнение к этому, в понедельник, 30 июля, завершился период ежемесячных налоговых платежей, что также обеспечило правительству определенные поступления», - считает Т.Котович.

Он сообщил, что в течение августа Минфину предстоит выплатить лишь 4,23 млрд грн по погашению и обслуживанию внутреннего долга, включая лишь 95,21 млн грн по рыночному курсу (11,76 млн долл.) по обслуживанию номинированных в долларах США облигациям. «Данные выплаты не составят особых сложностей и смогут быть профинансированы за счет бюджета или рефинансированы с помощью «дружественных» банков при поддержке НБУ», - сказал Т.Котович.

Как сообщал УНИАН, на аукционе Минфина по продаже ОВГЗ во вторник, 31 июля, не было подано ни одной заявки.

Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 2, 5 и 7 лет.

Ранее на аукционе по продаже ОВГЗ 24 июля Минфину также не удалось привлечь средства от продажи госбумаг.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планировалось провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

Справка УНИАН. За январь-июнь 2012 года по результатам размещения ОВГЗ на первичных аукционах в госбюджет Украины поступило 22,9 млрд грн, 2,1 млрд долл. и 316,6 млн евро.