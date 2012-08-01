НКЦБФР продлила срок запрета на изменения в реестрах 4 предприятий «Киевгорстроя»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продлила срок приостановки внесения изменений в систему реестров владельцев ценных бумаг и в систему депозитарного учета ценных бумаг четырех компаний холдинга "Киевгорстрой" - ОАО «ХК «Киевгорстрой », ОАО «Киевхимволокно», ОАО «Киевгаз», ОАО «АК «Киевводоканал», сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

По информации пресс-службы, запрет на внесение изменений в систему реестра продлен на срок 6 месяцев и касается всех операций, кроме тех, которые предусмотрены положением о порядке перевода выпуска именных акций документарной формы в бездокументарную.

Как отметили в комиссии, остановка внесения изменений в систему реестра владельцев именных ценных бумаг и в систему депозитарного учета ценных бумаг указанных обществ была применена в связи с наличием соответствующего требования Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, НКЦБФР в июне т.г. возобновила обращение ценных бумаг 15 из 32 предприятий холдинговой компании «Киевгорстрой», чей оборот был приостановлен ранее комиссией.

Ранее, на заседании регулятора 22 мая 2012 г., комиссия продлила срок приостановки внесения изменений в систему владельцев именных ценных бумаг и в систему депозитарного учета ценных бумаг 32 предприятий, входящих в холдинг «Киевгорстрой» в качестве меры пресечения в связи с наличием информации о противоправном отчуждении принадлежащих «Киевгорстрою» акций указанных обществ и соответствующим обращением холдинговой компании. Санкции к ряду предприятий ХК «Киевгорстрой» впервые были применены осенью 2010 г.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16 млн 535 тыс. грн.