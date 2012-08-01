Индекс Украинской биржи в среду вырос на 0,30%, ПФТС - упал на 0,95%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 1 августа, повысился на 0,30% – до 1064,40 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 79,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,8 млн грн, на срочном рынке – 48,7 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (повысились на 3,26%), Алчевского меткомбината (на 2,22%), лидерами снижения стали акции "Укрнафты" (снизились на 3,59%), "Донбассэнерго" (снизились на 2,21%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 1 августа снизился на 0,95% – до 388,77 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 10,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 8,3 млн грн, на облигации предприятий - 2 млн грн.