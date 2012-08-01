Оптимизму инвесторов в среду способствовали новости с долговых рынков - эксперт

Оптимизму инвесторов в среду, 1 августа, способствовали новости с долговых рынков.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его мнению, "отсутствие четкой динамики на зарубежных площадках в первой половине дня не способствовало формированию однонаправленного тренда на Украинской бирже. Инвесторы предпочли не делать резких шагов, ожидая итогов заседания ФРС и ЕЦБ, которые должны дать ответы на вопросы, будут ли и в каком объеме приняты дополнительные антикризисные меры".

Как полагает аналитик, одним из факторов, которые сдерживали покупательскую активность в дообеденные часы, стали слабые макростатистические данные из Китая и Европы. Утром была обнародована статистика по индексу деловой активности в производственном секторе КНР. По итогам июля показатель снизился до 50,1 пункта против майских 50,2 пункта. Ожидалось, что значение индикатора вырастет до 50,5 пункта. Хуже прогнозов оказались данные по деловой активности в Германии, Франции и Великобритании.

А.Кушнарев отметил, что во второй половине дня рост на отечественном рынке активизировался. Доходность испанских гособлигаций в среду снизилась на несколько базисных пунктов, после того как агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Испании, похвалив власти за приверженность курсу жесткой бюджетной экономии.

Аналитик добавил, что "на хорошую статистику по рынку труда США украинские трейдеры не отреагировали. По оценкам ADP, прирост занятости в США в июле составил 163 тыс. против ожидавшихся 120 тыс. Возможно, игроки сочли сильные статданные не слишком уместными в нынешних условиях, посчитав, что улучшение ситуации в сфере занятости уменьшает шансы на реализацию новых стимулирующих мер в американской экономике в ближайшее время".

По словам А.Кушнарева, под конец сессии индекс Украинской биржи ослабил свои позиции, однако окончить день в плюсе биржевому индикатору все же удалось. Наибольший рост в индексной корзине Украинской биржи был зафиксирован в акциях Авдеевского КХЗ (+3,26%). Лучше других выглядели бумаги Алчевского МК (+2,22%) и "Мотор Сичи" (+1,36%). В аутсайдерах дня среди голубых фишек оказались акции "Укрнафты" (-3,59%). Неудачно сложилась сессия и для представителей энергетики.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 1 августа, повысился на 0,30% – до 1064,40 пункта. Общий объем торгов составил 79,5 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,95% – до 388,77 пункта. Общий объем торгов составил 10,7 млн грн.