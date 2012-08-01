Компания «Милкиленд» купила сырзавод в Польше

Компания «Милкиленд» (Milkiland), один из крупнейших производителей молочных продуктов в Украине и России, приобрела Мазовецкий сыродельный завод «Островия», расположенный в городе Остров Мазовецкий Мазовецкого воеводства Республики Польша.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В биржевом сообщении компании говорится, что предприятие было приобретено путем покупки 100% владеющей им польской компании Emir 10 sp. z o. за 12 млн евро.

Отмечается, что «Островия» является современным сыродельным предприятием, которое может производить продукцию, являющуюся основной для «Милкиленда», в частности твердые, мягкие и плавленые сыры, йогурты. В 2003-2007 гг. «Островия» прошла глубокую модернизацию и на сегодня обладает современным, высокопроизводительным оборудованием для переработки молока. На сегодня мощность предприятия по производству твердого сыра составляет до 15 тыс. тонн/год, творога и йогуртов - до 11 тыс. тонн/год, плавленого сыра - до 7 тыс. тонн/год.

В пресс-релизе сообщается, что «Островия» сегодня не работает на полную мощность и нуждается в инвестициях для возобновления производства, а также для его приведения в соответствие с требованиями, предъявляемыми на рынке стран СНГ. «Милкиленд» планирует осуществить необходимые инвестиции в 2012 г. для последующего достижения «Островией» плановых мощностей производства в 2013-2014 гг. Компания планирует инвестировать к концу 2012 г. 3,5 млн евро в запуск завода и приведение производства к требованиям рынка СНГ, а еще 4,5 млн евро будут направлены на финансирование оборотного капитала.

«Островия» отлично дополняет существующие активы «Милкиленда» и после вложения некоторых инвестиций может стать одним из наиболее мощных и наилучшим образом оснащенных сыродельных предприятий нашей Группы, отмечает пресс-служба.

«Это приобретение придало дополнительное международное измерение бизнесу «Милкиленд». Польша сегодня является одним из ведущих экспортеров молочной продукции в ЕС, и мы планируем использовать часть этого потенциала на наших традиционных рынках в странах СНГ, в первую очередь в России и Украине. «Островия» также открывает для «Милкиленд» дверь в наибольший в мире молочный рынок Европейского Союза, что создает новые долгосрочные перспективы для диверсификации и роста нашего бизнеса», - сказал главный исполнительный директор Milkiland N.V. Анатолий Юркевич.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» – один из 5 крупнейших ведущих производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа производит молоко, сыр, масло.

В России «Милкиленд» производит свежие молочные продукты под торговой маркой «Останкинская» на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат».

В Украине Группе принадлежат десять заводов, производящих в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В Польше «Милкиленд» приобрел Мазовецкий сыродельный завод «Островия».

«Милкиленд» также является одним из ведущих экспортеров молочной продукции, поставляя ее в более чем 30 стран мира.

Milkiland N.V. – голландская холдинговая компания Группы компаний «Милкиленд». ДП «Милкиленд Украина» и Milkiland EU sp. z. o. o. - 100% дочерние компании Milkiland N.V., контролирующие бизнес Группы соответственно в Украине и Польше.

Акции Milkiland N.V. с 6 декабря 2010 года котируются на Варшавской фондовой бирже.

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