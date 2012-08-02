Объем торгов на бирже "Песпектива" в июле вырос на 88,5%

Фондовая биржа "Перспектива" в июле 2012 г. заключила 10,3 тыс. договоров на общую сумму 12,92 млрд грн, что на 88,5% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе, в январе - июле т.г. объем торгов на бирже составил 45,3 млрд грн (38% общего биржевого оборота в Украине).

По объему торгов в июле лидировали государственные облигации Украины - 9,5 млрд грн, или 73,7% от общего объема торгов на бирже, облигации предприятий - 1 млрд грн, или 8%, срочные контракты - 1,6 млрд грн, или 12,9%.

Как отмечают на бирже, одним из значительных стимулов для роста объемов торгов государственными облигациями Украины на бирже является активизация участия в торгах Национального банка Украины (доля договоров по ОВГЗ при участии НБУ в общем объеме договоров, заключенных на бирже в течение июля, составила 7,3%).

По сравнению с предыдущим месяцем объем торгов ОВГЗ вырос на 114,1%, срочными контрактами - на 94,8%, облигациями предприятий - на 42,4%; объем торгов акциями сократился на 2,5%, инвестиционными сертификатами - на 15,6%, облигациями местных займов - на 48,4%, опционными сертификатами - на 87,4%.

При этом 10,7% торгов осуществлено на рынке заявок, 72,1% - на адресном рынке, 4,3% - на рынке размещения, 12,9% - на срочном рынке.

По оперативным данным НКЦБФР, в разрезе финансовых инструментов общерыночная доля биржи за январь-июль 2012 г. по ОВГЗ составила 36%, по облигациям предприятий - 30%, акциям - 53%, инвестиционным сертификатам - 92%, опционным сертификатам - 92%, срочным контрактам - 22%. По итогам июля 2012 г. рыночная доля "Перспективы" по ОВГЗ составила 67%, облигациям предприятий - 66%, акциям - 34%, инвестиционным сертификатам - 69%, опционным сертификатам - 88%, срочным контрактам - 56%.