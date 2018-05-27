Вбросят ли инвесторы деньги в "перевернутый стакан" украинской экономики...

Несмотря на мрачные прогнозы, украинская экономика в последнее время пытается доказать, что до сих пор жива, а не перешла в лучший макроэкономический мир. Даже если отбросить иногда не очень оправданные реляции правительства об улучшении дел в отечественной экономике, уже понятно, что наиболее пессимистичные прогнозы относительно ее развития были несколько преувеличены.

И хотя украинская экономика находится не в наилучшем состоянии, однако рост валового внутреннего продукта во втором квартале этого года составил целых 3%. Не сбываются пока и дефляционные ожидания определенной части инвесторов. Уже очевидно, что курс национальной валюты будут держать по меньшей мере до конца избирательной кампании, с достаточно ожидаемым последующим незначительным ослаблением. Также пока еще не сбываются прогнозы относительно политических апокалипсисов, связанных с парламентской кампанией в Украине. Она, несмотря на некоторое напряжение, проходит довольно спланировано, по крайней мере для властного истеблишмента. К тому же украинскому правительству недавно удалось разместить евробонды на 2 млрд долл., и это, в частности, засвидетельствовало, что не все так плохо с инвестированием в украинские ценные бумаги, особенно государственные.

Конечно, прогнозы экспертов по поводу второго полугодия для Украины не такие уж радостные. Очевидно, что европейский кризис и в дальнейшем будет оказывать все более негативное влияние на объемы украинского экспорта. Так, по оценке аналитиков "Инвестиционного капитала Украины", ВВП Украины по результатам 2012 года составит 1,9%, по оценке экспертов "Тройка Диалог Украина" годовой ВВП в этом году составит и того меньше – всего 1,5%.

Однако не стоит забывать, что все это происходит на фоне дальнейшего скатывания Европейского Союза в кризисную яму, из которой, возможно, он выберется с несколько иным составом стран, чем попал в нее. Именно события в когда-то стабильной Европе фактически толкают весь мир в сторону неопределенности, заставляя иностранных инвесторов серьезнее задумываться о поисках "тихой гавани".

И хотя Украина сегодня не хватает звезд с небес, однако на фоне общего мирового беспорядка может показаться пусть и не островком, но по крайней мере обломком плохенькой, да стабильности. По нынешним временам это не так уж и плохо. В этой связи возникает логический вопрос, уже традиционный накануне ожидаемой активизации деловой активности по окончании летнего затишья: что принесет нам осень, стоит ли ожидать активизации на украинском фондовом рынке и главное – не увеличится ли на украинском рынке количество нерезидентов?

На вопрос, имеет ли Украина на сегодняшний день достаточно оснований, чтобы ожидать возвращения на фондовый рынок по крайней мере части нерезидентов, агентство УНИАН попросило ответить экспертов.

Сергей Кульпинский, заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины:

– Нерезиденты могут стать новым фактором роста отечественных акций в ближайшие месяцы.

Последнее размещение еврооблигаций подтверждает, что нерезиденты обеспокоены пока только одним – возможностью девальвации, тем более, что их вложения в гривневые ОВГЗ не увеличиваются. Стоимость размещения на уровне 9,25% в фискальном аспекте не выше, чем заимствования, например, Испании, поскольку последняя вынуждена повышать ряд налогов, в частности НДС, снижать социальные расходыв, и в конечном счете затраты для нее будут намного выше, чем те 7%, которые она в настоящее время платит по еврооблигациям.

Несоразмерны лишь риски: Испанию и Италию может спасти Еврозона, а вот Украине может помочь очередной транш кредита МВФ. Однако в ряде стран Еврозоны динамика прироста ВВП и безработицы выглядят значительно хуже, чем в Украине, поэтому им необходимы более жесткие фискальные меры. В таких условиях вполне возможен приход в Украину нерезидентов, которые будут покупать подешевевшие украинские акции, как это было в 2009 году.

Важно, что риски девальвации гривни существенно сократились после последнего размещения еврооблигаций. Кроме того, фискальная позиция Украины хоть и не в наилучшем состоянии, однако далека от состояния дефолта, о котором недавно писали зарубежные СМИ. Также Украина еще не использовала потенциал «количественного облегчения», то есть покупки государственных ценных бумаг центробанком, в отличие от развитых стран, в частности Еврозоны. А значит, отечественную экономику можно накачивать деньгами, пока остается высокий внутренний спрос, о котором свидетельствует хотя бы большой прирост объема розничного товарооборота за первое полугодие. Как только опасения девальвации снизятся, нерезиденты снова войдут на украинский рынок акций с определенным объемом спекулятивного капитала. То же самое может ожидать и рынок ОВГЗ, где доходность пока еще на уровне ниже, чем до кризиса.

Станислав Шишков, директор биржи «Перспектива»:

– По данным годового отчета комиссии за 2011 год, 16% объема заключенных торговцами ценными бумагами договоров заключалось в интересах нерезидентов. Несмотря на определенный рост, это сложно назвать достаточным показателем, поскольку Украина крайне заинтересована в привлечении внешних инвестиций. Тем более, что речь идет о доле от операций с ценными бумагами в целом, а не только с акциями. Можно предположить, что значительная доля операций в интересах нерезидентов проходит в первую очередь по государственным и корпоративным облигациям.

Касательно акций вообще не понятно, где теперь будут привлекать средства наши акционерные общества, которые уже заработали нехорошую славу и за пределами Украины (в частности, участники торгов на Варшавской фондовой бирже уже не очень хотят видеть новые украинские IPO). А в Украине в прошлом году через биржу было размещено акций на сумму «аж» 210 тыс. грн, или 0,00036% общего выпуска акций. Так "активно" украинские эмитенты акций пользуются услугами национальных бирж...

Если мы будем наблюдать очередной рекордный рост фондовых индексов, имитирующий оживление рынка, то можно ожидать определенного роста интереса нерезидентов. Следует только понимать, каких именно. Учитывая избыточные правовые, страновые, ценовые, долговые и другие риски, присущие нашему рынку, на рынке акций будут присутствовать в первую очередь инвесторы с наиболее рискованными инвестиционными стратегиями. То есть эти «горячие» деньги так же быстро могут быть и выведены из Украины, что не даст эффективного толчка для развития рынка.

Владислав Ревчук, директор компании I-NVEST:

– Сегодня на украинском рынке акций нерезидентов очень немного. Остались самые стойкие.

Безусловно, недавнее размещение еврооблигаций – хороший знак для Украины, который может способствовать привлечению в страну денег иностранных инвесторов. Но перерастет ли этот «сигнал» в что-то большее, будет зависеть, на наш взгляд, в первую очередь от двух факторов. Первый – это то, насколько действенными окажутся меры по выходу из долгового кризиса и насколько быстро эти меры будут приняты. Второй – это то, как пройдут выборы в Украине и какие действия будут предприняты нашим правительством для решения тех проблем, которые негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.

Относительно того, насколько ситуация может измениться с наступлением осени, конечно же, ожидания всегда есть и, как известно, надежда умирает последней. К сожалению, пока существенного роста активности нерезидентов ожидать не приходится. Возможно, по окончании выборов в Украине активность нерезидентов возрастет. Но это лишь при условии, что выборы пройдут цивилизованно и не будет никаких «послевыборных катаклизмов».

Елена Евдоченко, независимый эксперт:

– В целом, иностранным инвесторам сейчас не до инвестиций в акции украинских компаний, им бы со своими внутренними финансовыми проблемами разобраться. Пока еще мы наблюдаем лишь отток капитала из Украины. В частности, европейские финансовые учреждения сворачивают деятельность в Украине и выводят капитал.

Также риски девальвации гривни после выборов достаточно высоки, темпы экономического роста как в мире, так и в Украине замедляются.

Интерес со стороны крупных иностранных портфельных инвесторов к украинскому рынку акций угасал медленно, но уверенно, еще с момента, когда в 2010 году в Закон «Об акционерных обществах» пытались внести изменения, согласно которым владельцы свыше 95% акций предприятий имели право требовать от миноритариев продажи принадлежащих им долей в акционерном капитале. Позже пресловутая дематериализация акций компаний, когда останавливались торги по бумагам на неопределенный срок. Дальше НКЦБФР через корпоративный конфликт внутри «Донецкстали» запретила торговать бумагами 12 компаний Группы, в частности, акциями Ясиновского КХЗ и т.п.

После этого умные инвесторы сделали вывод, что работать на украинском рынке акций довольно рискованно, ведь, как правило, большие портфельщики заходят не на один месяц или даже год, а на более серьезные сроки. То есть вывод таков, что украинский фондовый рынок в том виде, в котором он существует сейчас, не интересен крупным инвесторам, а вот в реальном секторе их присутствие будет расти.

Андрей Безпятов, управляющий директор, председатель аналитического департамента Dragon Capital:

– Хотя большинство ожиданий инвесторов сосредоточены вокруг сценария, что выборы не смогут изменить политическую картину страны, традиционно активность перед выборами снижается, поскольку это в любом случае фактор неопределенности. Раньше мы делали анализ выборов в Украине за последние 15 лет и их влияния на фондовый рынок. Стоит отметить, что прослеживалась четкая тенденция активизации активности и роста рынка после выборов. В этом году, допускаем, будет такой же эффект, хотя в силу высоких глобальных рисков (в первую очередь – кризисы в Европе) мы ожидаем более сдержанной реакции.

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Подытоживая все комментарии, можно прийти к одному логическому выводу – фактически ни заявления украинских чиновников, ни любые аналитические разведки не дают главного для иностранных инвесторов ответа на вопрос: когда же можно ожидать в нашей стране структурных изменений. Не на каком-то отдельном локальном фондовом рынке, а в экономике в целом. Причем иностранные инвесторы уже не верят просто словам, намерениям или каким-то ритуальным жестам в сторону проведения таких изменений или реформ. Перелом в их отношении к Украине может наступить лишь тогда, когда они увидят воплощение этих изменений в жизнь.

К этому времени присутствие иностранного капитала в украинской экономике будет четко сегментировано по секторам, она будет иметь эпизодический и несистемный характер. Даже не зависимо от того, чем закончатся парламентские выборы. Как сказал один из участников рынка, "сложно налить в стакан воды, когда он перевернут". Под перевернутым стаканом он подразумевал украинскую экономику...

Максим Хорунжий (УНИАН)