Объединение УБ и ПФТС станет актуальным не ранее конца года - глава набсовета ПФТС

Вопрос объединения "Украинской биржи" и ПФТС станет актуальным не ранее конца текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в объединенной пресс-службе "Украинской биржи" и ПФТС со ссылкой на председателя наблюдательного совета фондовой биржи ПФТС, старшего вице-президента Московской биржи Александра Потемкина.

"Я думаю, что участники украинского рынка будут готовы приступить к обсуждению этого вопроса не ранее конца текущего года", - отметил он. "Что касается планов Московской биржи, мы, прежде всего, ориентируемся на такие документы, как стратегия развития биржи ПФТС на 2011-13 гг., которая была утверждена общим собранием акционеров биржи в апреле этого года", - добавил А.Потемкин.

По его словам, в стратегии предусмотрено развитие биржи как самостоятельного юридического лица, компания пока не готова в ускоренном режиме проводить интеграционные мероприятия с "Украинской биржей". А.Потемкин также отметил, что со стороны акционеров "Украинской биржи" конкретные предложения об объединении бирж также пока не поступали.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах по назначению заместителя председателя правления "Украинской биржи" Евгения Комиссарова на должность главы правления биржи ПФТС. По мнению участников рынка, это может свидетельствовать о планах российского акционера украинских бирж - Московской биржи по их объединению. На данный момент Московская биржа (Россия) владеет около 50% акций биржи ПФТС, а также миноритарным пакетом акций "Украинской биржи".