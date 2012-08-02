Cisco приобрела компанию NDS за 5 млрд долл.

Cisco завершила процесс приобретения компании NDS Group Ltd. – ведущего поставщика программного обеспечения для видео и решений для защиты контента. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Cisco.

По условиям подписанного соглашения, Cisco приобрела всю компанию NDS целиком примерно за 5 млрд долл. Эта сумма включает погашение задолженностей NDS, стимулирующие выплаты для удержания ее сотрудников и приобретение всего бизнеса и операций NDS.

Программная платформа NDS, ее заказчики и сервисная модель дополнят ассортимент сетевых видеорешений Cisco и ускорят поставки на рынок полномасштабной ТВ-платформы Cisco Videoscape, позволяющей операторам и медийным компаниям доставлять развлекательные услуги нового поколения. Приобретение компании NDS позволит Cisco расширить свое глобальное присутствие на новых и развивающихся видеорынках, укрепить связи с операторами и заказчиками.

Сотрудники компании NDS войдут в состав подразделения Cisco, занимающегося разработкой видеотехнологий для операторов связи.

Как отметил старший вице-президент компании Cisco Йеспер Андерсен, «объединенные усилия наших компаний» позволят предложить рынку «увлекательные интерактивные телевизионные услуги нового поколения, полностью погружающие зрителя в события, происходящие на сцене или стадионе». Кроме того, по его мнению, эти услуги помогут сформировать новые источники дохода для заказчиков Cisco из числа операторов связи.

Справка УНИАН. Компания Cisco (США) – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Выручка компании в 2011 финансовом году составила 43,2 млрд долл.