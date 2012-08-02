Объем торгов ценными бумагами на ПФТС в июле снизился почти в три раза

Общий объем торгов ценными бумагами на бирже ПФТС в июле т.г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился почти в три раза - до 5 млрд 671 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

При этом на торги ОВГЗ пришлось 4 млрд 648 млн грн, что на 69% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на облигации предприятий - 473 млн грн (на 63% меньше), на акции - 30 млн грн (на 40% меньше). В то же время значительно вырос - с 9,9 млн грн в июне до 507 млн грн в июле - объем торгов с облигациями местных займов.

Индекс ПФТС по итогам торгов в июле вырос на 8,34% - до 392,51 пункта.