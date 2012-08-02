Объем торгов на Украинской бирже в июле вырос на 18,3%

Общий объем торгов на "Украинской бирже" в июле т.г. вырос на 18,3% и составил 2 млрд 212 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" в июле увеличился на 19,4% - до 1 млрд 328 млн грн. Объем торгов ценными бумагами за месяц увеличился на 16,74% - до 884 млн грн (из них объем торгов акциями - 864 млн грн).

По итогам торгов за июль 2012 г. индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", повысился на 9,74% - с 967 до 1 061,23 пункта.

Лидерами оборота в июле стали акции "Мотор Сичи", объем торгов по которым составил 63,78 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" - 62,6 млн грн, далее следует "Алчевский металлургический комбинат" - 36,4 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 22,15%, 21,75% и 12,63%, соответственно.