Украинский фондовый рынок в четверг вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 2 августа, повысился на 0,85% – до 1073,44 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 119 млн грн, из них на фондовом рынке – 37,6 млн грн, на срочном рынке – 81,5 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Енакиевского метзавода (повысились на 4,2%), "Донбассэнерго" (на 2,69%), "Укрсоцбанка" (на 2,63%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 2 августа повысился на 0,24% – до 389,69 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 41,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 40 млн грн, на облигации предприятий – 1 млн грн.