АУФТ и НАБУ просят Президента поддержать закон о депозитарной системе

Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) и Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) просят Президента Украины Виктора Януковича поддержать недавно принятый Верховной Радой, но пока не подписанный Президентом Закон «О депозитарной системе Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АУФТ, об этом говорится в открытом письме этих организаций на имя Президента Украины.

"Поскольку клиринг и денежные расчеты по сделкам с финансовыми инструментами - это значимая составляющая инфраструктуры финансовых рынков, вполне понятно, что по крайней мере на первом этапе следует оставить ее под контролем Национального банка Украины", - отмечается в письме.

Как сообщили в пресс-службе, "саморегулируемая организация торговцев ценными бумагами, объединение банков Украины и институциональные инвесторы просят Президента принять меры по стабилизации ситуации вокруг вопросов расчетной и клиринговой инфраструктуры национального фондового рынка".

"Дело в том, что не все участники фондового рынка имеют единую позицию по этому вопросу, поскольку трудно сохранять объективность в условиях, когда инициативы государства непосредственно влияют на коммерческие интересы и потенциальные конкурентные преимущества части субъектов инфраструктуры и их акционеров. Некоторые участники рынка высказываются против монополизации клиринговой деятельности государством", - говорится в письме.

Также отмечается, что фондовый рынок Украины "годами является заложником конкурентной борьбы и амбиций участников рынка, что не позволяет преодолеть его системную недоразвитость, а также неэффективность и фрагментарность инфраструктуры". "Поэтому создание многовариантной системы клиринга (т.е. когда эти функции могут выполнять и центральный депозитарий, и фондовые биржи, и специализированные клиринговые учреждения) не сдвинет проблему с места", - подчеркивают авторы письма.

Напомним, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

По мнению ряда участников рынка, таким образом создается государственная монополия на такие рыночные функции, как клиринг и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами. В частности, по словам председателя правления «Украинской биржи» Олега Ткаченко, рынок не сможет работать по установленным законом «О системе депозитарного учета ценных бумаг» правилам. Одной из принципиальных ошибок данного закона, по его мнению, является то, что "на деньги НБУ фактически создается монополист не только по расчетам, но и по клирингу", а это значит, что данная структура-монополист перебирает на себя и услуги центрального контрагента. "Я, например, не слышал, чтобы кто-то из представителей рынка просил об этом", - отметил О. Ткаченко.