ЕЦБ разочаровал инвесторов своим бездействием - эксперты

Президент европейского банка Марио Драги, который на прошлой неделе заявил о сохранении евровалюты всеми возможными методами, вчера разочаровал инвесторов своим бездействием.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что М.Драги заявил в четверг, 2 августа, что ЕЦБ самостоятельно никаких шагов по скупке госбумаг Испании и Италии со вторичного рынка предпринимать не будет. Пока эти страны не подпишут Протокол о намерениях и официально не обратятся за помощью, ЕЦБ не вправе самостоятельно скупать их госбумаги.

По словам аналитиков, варшавский WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,1%. При этом крайне низкая ликвидность на Украинской бирже не позволила индексу UX (+0,85%) скорректироваться в ногу с мировыми фондовыми индексами, которые просели порядка 1%. В лидерах роста среди индексных бумаг Украинской биржи в четверг оказался Eнакиевский метзавод (+4,20%), который продемонстрировал лучшие результаты по выпуску стали в Украине за семь месяцев (+10%). Аналитики не исключают продолжения роста котировок ЕМЗ на фоне планов по увеличению производство в августе на 21%.

По информации аналитиков, сегодня ожидается выход важной макростатистики в США о количестве новых рабочих мест вне с/х сектора. Согласно консенсус-прогнозу, их общее количество выросло на 100 тыс.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 2 августа, повысился на 0,85% – до 1073,44 пункта. Общий объем торгов составил 119 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,24% – до 389,69 пункта. Общий объем торгов составил 41,9 млн грн.