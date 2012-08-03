Минфин выпустит валютные казначейские обязательства для населения

Валютные казначейские обязательства (КО), номинированные в долларах США, будут выпущены Министерством финансов Украины в конце сентября - начале октября т.г.

Об этом заявил директор генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Алексей Ткаченко, сообщается на сайте ведомства.

“Планируется их выпуск на конец сентября — начало октября. Решение уже принято, но это связано с тем, что нужно еще напечатать эти казначейские обязательства”, - сказал А.Ткаченко.

По его словам, первичное размещение будет проводиться через “Ощадбанк”. Кроме того, банк будет проводить двустороннюю котировку этих бумаг как на их продажу, так и на покупку. При этом банкир заверил, что цена досрочного обратного выкупа КО может отличаться от цены продажи максимум на 1%. Доходность бумаг может быть на уровне 8-10% годовых.

КО будут выпущены в бумажной форме номиналом 500 долл. Они будут безыменными со сроком обращения два года с полугодовым купоном.

Ранее Нацбанк заявлял о том, что не видит угроз для экономики от выпуска внутренних валютных правительственных обязательств.

Как сообщал УНИАН, в начале июля парламент разрешил осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте для населения, приняв соответствующий закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств». Документом были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым инвестиционный доход по КО освобождается от налогообложения.