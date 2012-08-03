Индекс Украинской биржи повысился на 0,51%, индекс ПФТС – на 0,45%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 3 августа, повысился на 0,51% – до 1078,93 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 108,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 34,7 млн грн, на срочном рынке – 73,7 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (повысились на 2,63%), "Укрсоцбанка" (на 1,61%), "Азовстали" (на 0,88%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 3 августа повысился на 0,45% – до 391,45 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 149,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 122,5 млн грн, на облигации предприятий – 26,8 млн грн.