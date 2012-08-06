WIG-Ukrainе потерял за неделю 0,36%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrainе закончил прошлую неделю 0,36% снижением, закрывшись на уровне 708,07 пункта, на фоне почти 3-процентного роста польских "голубых фишек".

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, среди входящих в индикатор десяти украинских эмитентов за последние пять торговых сессий подорожали только бумаги входящей в WIG20 украинской компании Kernel и производителя молочных изделий IMC: на 5,27% и 4,65% соответственно.

Падение стоимости других компаний из Украины составило от 0,56% Ovostar Union до более 7% крупнейшего украинского производителя сахара Astarta.

Бумаги компании Milkiland, объявившей на прошлой неделе о покупке завода в Польше, подешевели на 3,24%.

Главный индикатор польского рынка WIG20 поднялся за неделю на 2,77% на фоне 1,65% роста индекса широкого рынка WIG, а индикаторы средних и небольших компаний потеряли за неделю 1,6% и 0,12% соответственно.

В то же время за июль WIG-Ukrainе продемонстрировал почти 10% рост на фоне почти 3% минуса польских "голубых фишек".

Среди украинских компаний в прошлом месяце больше всего подорожали бумаги Agroton (+ почти 35%), IMC (+ более 23%) и Kernel (+почти 15%).

С другой стороны, больше всего потерял в цене производитель аккумуляторов Westa, бумаги которого установили новый исторический минимум с момента дебюта летом прошлого года на уровне меньше 0,6 злотого за акцию, что почти на 95% ниже цены первого дня торгов.

За июль бумаги компании потеряли более чем треть своей стоимости.

Капитализация добытчика угля Sadovaya Group за прошлый месяц снизилась на более чем 20%.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие WIG-Ukrainе потерял более 8% на фоне почти 4% плюса польских "голубых фишек" и 6,5-10% роста других основных индексов польского рынка.

Cправка УНИАН. В индекс украинских компаний, созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года, входят 10 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польского фондового рынка. Запущенный с базовых 1000 пунктов индекс достиг своего исторического минимума в конце мая на уровне 592,37 пункта.