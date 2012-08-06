Движение украинского рынка акций на этой неделе определят внутренние новости - эксперты

Статистические данные по Украине на текущей неделе могут сыграть ключевую роль в определении тренда отечественного рынка акций.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, важная макростатистика из Европы и США на этой на неделе будет отсутствовать. При этом Госстат на нынешней неделе публикует данные об инфляции, а НБУ – о состоянии официальных резервов.

Как отмечают аналитики, на волне внешнего оптимизма украинские акции в пятницу, 3 августа, зафиксировали рост. Индекс UX прибавил 0,5%, WIG-Ukraine - 1,7%. Однако по результатам прошлой недели индекс Украинской биржи снизился на 0,4%, зафиксировав падение третью неделю подряд. Из самых ликвидных бумаг выросла лишь «Мотор Сич» (+2,7%), котировки которой уперлись в линию сопротивления 2300 грн. Эта бумага пытается пробить данный уровень уже с начала июня.

По информации аналитиков, ведущие мировые индексы в пятницу закрылись сильным ростом. S&P 500 прибавил 1,9%, Stoxx 600 - 2,4%. Оптимистические данные по занятости в США и готовность Испании официально обратиться за финподдержкой вызвали рост рисковых активов. Кроме того, Греция согласилась выполнять требования «тройки», которая должна определить выделение стране очередного транша финансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 3 августа, повысился на 0,51% – до 1078,93 пункта. Общий объем торгов составил 108,5 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,45% – до 391,45 пункта. Общий объем торгов составил 149,7 млн грн.