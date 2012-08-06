Украинский фондовый рынок в понедельник снова вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 6 августа, вырос на 1,44% – до 1094,49 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 70,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,6 млн грн, на срочном рынке – 39,3 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского меткомбината (+2,32%), "Азовстали" (+1,96%), "Центрэнерго" (+1,76%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 6 августа поднялся на 0,75% – до 394,37 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 310 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 309,3 млн грн, на акции – 0,43 млн грн.