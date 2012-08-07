Информация о собраниях акционеров банков и компаний Украины, назначенных на 7 августа

Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний: 7 августа - Сведбанк; - Никопольский завод ферросплавов; - Экспресс-Банк; - Днепровский металлургический завод «Коминмет»; - Никопольский завод ферросплавов; - Одессаоблэнерго; 8 августа - Эрнст энд Янг Украудит; - Марганецкий горно-обогатительный комбинат; 10 августа - Акционерно-коммерционный банк «Львов»; - Промэкономбанк; - Экогазавто; - Химико-фармацевтическая компания Биосан.

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