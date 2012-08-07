Информация о собраниях акционеров банков и компаний Украины, назначенных на 7 августа
10:04, 07 августа 2012Фондовый рынок
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:
7 августа
- Сведбанк;
- Никопольский завод ферросплавов;
- Экспресс-Банк;
- Днепровский металлургический завод «Коминмет»;
- Никопольский завод ферросплавов;
- Одессаоблэнерго;
8 августа
- Эрнст энд Янг Украудит;
- Марганецкий горно-обогатительный комбинат;
10 августа
- Акционерно-коммерционный банк «Львов»;
- Промэкономбанк;
- Экогазавто;
- Химико-фармацевтическая компания Биосан.
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