Информация о собраниях акционеров банков и компаний Украины, назначенных на 7 августа

10:04, 07 августа 2012
Фондовый рынок
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:

7 августа

- Сведбанк;

- Никопольский завод ферросплавов;

- Экспресс-Банк;

- Днепровский металлургический завод «Коминмет»;

- Никопольский завод ферросплавов;

- Одессаоблэнерго;

8 августа

- Эрнст энд Янг Украудит;

- Марганецкий горно-обогатительный комбинат;

10 августа

- Акционерно-коммерционный банк «Львов»;

- Промэкономбанк;

- Экогазавто;

- Химико-фармацевтическая компания Биосан.

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