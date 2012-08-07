Фонд госимущества готовит четыре ТЭЦ к приватизации

Кабинет министров Украины передал Фонду госимущества Украины (ФГИУ) пакеты акций четырех теплоэлектроцентралей для подготовки к последующей приватизации.

Согласно постановлению правительства №173 от 6 августа 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале, госхолдинг "Нафтогаз Украины" должен передать Фонду пакеты акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской ТЭЦ, а также Харьковской ТЭЦ-5 в месячный срок.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, которым снял запрет на приватизацию 13 крупных ТЭЦ для реализации программы их технического переоснащения и привлечения негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

В перечень таких объектов, в частности, включены Днепродзержинская и Криворожская ТЭЦ, Северодонецкая и Лисичанская ТЭЦ, Харьковская ТЭЦ-5 и ТЭЦ "Эсхар", Симферопольская, Камышбурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети, Севастопольская, Николаевская, Одесская и Херсонская ТЭЦ.