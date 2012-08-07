Греция выпустит новые гособлигации в попытке избежать дефолта

Греция выпустит краткосрочные облигации для покрытия долгов, срок погашения которых наступит ближе к концу августа, чтобы избежать дефолта из-за отсрочки выплаты следующего транша международной финансовой помощи, сообщает Reuters со ссылкой на источник в греческом правительстве.

"В пятницу появится заявление касательно объема выпуска и другие подробности", - сообщил чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Двадцатого августа Греция должна выплатить долг в размере 3,2 миллиарда евро.

Аукцион дополнительных краткосрочных облигаций пройдет на следующей неделе совместно с аукционом трехмесячных облигаций, которые должны будут рефинансировать облигации на сумму 1,6 миллиарда евро, выпущенные ранее.

Греция, в которой проживает около 10,8 млн человек, оказалась одной из самых уязвимых экономик Европы.

В условиях углубляющегося экономического кризиса страна полностью зависит от помощи европейских партнеров и Международного валютного фонда, которые в последние недели усилили давление, задерживая дальнейшие выплаты до появления оценки добросовестности осуществления Грецией согласованных реформ.

Оценка успехов Греции в соблюдении условий программы помощи, которую проводят в Афинах инспекторы ЕС и МВФ, как ожидается, не появится ранее сентября.

Усиливая неопределенность, греческие политические лидеры спорят о сокращении бюджета на 11,5 миллиарда, которое необходимо, чтобы задобрить кредиторов.