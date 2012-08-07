Индекс Украинской биржи во вторник вырос на 0,05%, ПФТС – на 0,91%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 7 августа повысился на 0,05% – до 1095,02 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 75,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 38,9 млн грн, на срочном рынке – 36,2 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги металлургического комбината «Азовсталь» (повысились на 1,81%), "Мотор Сичи" (на 1,18%). Лидер снижения стоимости ценных бумаг – Авдеевский коксохимический завод (-2,76%)

Индекс ПФТС по итогам торгов 7 августа повысился на 0,91% – до 397,95 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 34,8 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 34,5 млн грн, на акции предприятий – 0,369 млн грн.