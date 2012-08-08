Судоходная компания KDM Shipping дебютирует на Варшавской фондовой бирже 9 августа

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping дебютирует на Варшавской фондовой бирже в четверг, 9 августа, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

Первые торги бумагами компании, которая станет 11-й фирмой из Украины, акции которой торгуются на главной площадке польского фондового рынка, начнутся в 10.00 по варшавскому времени.

Как сообщал УНИАН, в июле KDM Shipping в ходе первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже привлекла за 10,9% своих бумаг около 7,4 млн долларов вместо планируемых около 36 млн долларов за 35%-ный пакет.

Компания продала акции за 32,6 злотого за штуку, что на 10% ниже максимальной цены бумаги, определенной в проспекте эмиссии.

Справка УНИАН. Компания KDM Shipping, зарегистрированная на Кипре, занимается в основном грузовыми перевозками водным транспортом.

Компания владеет флотом из 8 грузовых и 8 пассажирских судов, а также судоремонтным заводом в Херсоне.

В прошлом году KDM Shipping увеличила чистую прибыль до 14,2 млн долларов с 5,08 млн долларов годом ранее при росте выручки более чем в 2 раза до 29,2 млн долларов.

Около 80% прошлогодней выручки составили доходы от перевозки грузов в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.