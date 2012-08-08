Фонд госимущества выставил на продажу пять обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о планах продажи в конце августа - начале сентября на приватизационных конкурсах пакетов акций 5 газоснабжающих компаний - «Ивано-Франковскгаз», «Полтавагаз», «Гадячгаз», «Севастопольгаз» и «Херсонгаз».

Как говорится в официальном издании Фонда газете «Ведомости приватизации», на запланированный 30 августа приватизационный конкурс выставляются 25,0% акций компании «Ивано-Франковскгаз». Стартовая цена установлена на уровне 32,6 млн грн, шаг аукционных торгов – 350 тыс. грн.

Покупатель пакета будет обязан в течение ближайших трех лет инвестировать в развитие предприятия 4,03 млн грн.

На запланированный на 29 августа конкурс будет выставлен пакет компании «Полтавагаз» в размере 26,0% акций со стартовой ценой 20,1 млн грн. Шаг аукционных торгов составит 205 тыс. грн. Обязательства инвестора по внесению инвестиций в ближайшие три года установлены на уровне 3,7 млн грн.

На 31 августа Фондом госимущества запланирован конкурс по продаже 20,827% акций компании «Херсонгаз». Стартовая цена установлена на уровне 7,0 млн грн, шаг аукционных торгов – 100 тыс. грн. Покупатель будет обязан инвестировать в развитие предприятия в течение трех лет 1,5 млн грн.

На 3 сентября запланирован конкурс по продаже 25,999% акций компании «Гадячгаз» (Полтавская область) со стартовой ценой 3,1 млн грн. Шаг аукционных торгов – 35 тыс грн. Размер инвестиций в течение трех лет – 300 тыс. грн.

На 4 сентября назначен конкурс по продаже 25% компании «Севастопольгаз» со стартовой ценой 4,2 млн грн. Шаг торгов – 50 тыс. грн. Обязательства по внесению инвестиций в течение трех лет – 600 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества для их последующей приватизации.