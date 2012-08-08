«Роскосмос» изъявил желание купить белорусский «Пеленг»

Минск. Белорусское ОАО «Пеленг» получило предложение от российской компании «Роскосмос» о покупке государственной доли акций ОАО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

«Предложение поступило от российской стороны, она удовлетворена сотрудничеством с ОАО «Пеленг», на постсоветском пространстве это предприятие в своей сфере самое продвинутое, на мировом уровне решает вопросы создания оборудования для космических аппаратов. Отсюда и интерес», - сказал В. Семашко.

Справка УНИАН. В уставном фонде ОАО «Пеленг» 48,9% принадлежит государству, 51,1% - трудовому коллективу предприятия.

ОАО «Пеленг» - ведущее проектно-конструкторское предприятие Беларуси в области оптико-электронного приборостроения. Входит в состав Госвоенпрома Беларуси.

Образовано в 1974 году путем реорганизации конструкторского отдела Минского механического завода им. С.И. Вавилова (входившего в состав БелОМО) в Центральное конструкторское бюро «Пеленг». В 1994 году преобразовано в ОАО «Пеленг». В 2003 году ОАО «Пеленг» включено в Реестр высокотехнологичных производств и предприятий Беларуси.

Основной вид деятельности ОАО «Пеленг» - осуществление НИОКР и изготовление наукоемкой оптико-механической и оптико-электронной продукции для широкого применения. Производит фотоаппаратуру для коммерческих спутников ДЗЗ, системы сжатия, обработки и хранения полученной информации.