Валентин Рыбачук назначен главой правления ГИУ

Кабинет министров Украины своим распоряжением №541 от 8 августа 2012 года назначил Валентина Рыбачука главой правления Государственного ипотечного учреждения.

Об этом говорится в тексте распоряжения, размещенного на правительственном портале.

Ранее В. Рыбачук занимал должность городского председателя Славянска Донецкой области, главы наблюдательного совета ПО «Славянский завод высоковольтных изоляторов». Работал на руководящих должностях на коммерческих предприятиях Славянска. По образованию врач-стоматолог, юрист и магистр по финансам.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2012 года временным исполняющим обязанности главы Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) назначен первый заместитель главы правления Юрий Зоц.

Кабинет министров своим распоряжением №317 от 31 мая т.г. уволил Виктора Миргородского с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения с 1 июня по собственному желанию.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.