Индекс Украинской биржи в среду снизился, ПФТС - вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 8 августа снизился на 1,70% – до 1076,44 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 69,9 млн грн, из которых на фондовом рынке – 25,2 млн грн, на срочном рынке – 44,7 млн грн.

Лидерами снижения активности среди торгующихся ценных бумаг стали акции Укрсоцбанка (упали на 3,63%), Алчевского металлургического комбината (-3,37%), Енакиевского металлургического завода (-2,85%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 8 августа повысился на 0,03% – до 398,06 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1,786 млрд грн, из них на ОВГЗ пришлось 1,783 млрд грн, на облигации предприятий – 2,6 млн грн, на акции предприятий – 1,4 млн грн.