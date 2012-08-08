Инвесторов беспокоит платежеспособность Афин – эксперт

Инвесторов беспокоит текущая платежеспособность Афин.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, ряд игроков фондового рынка опасаются, что Греция не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами, срок оплаты по которым наступает 20 августа, тогда как очередной транш финансовой помощи Афины получат не ранее сентября. S&P не исключает возможность понижения рейтинга Греции в ближайшем будущем.

Как сообщил А.Кушнарев, торги на украинском фондовом рынке в среду, 8 августа, проходили в отрицательной зоне. Негативный настрой иностранных инвесторов, как и следовало ожидать, передался отечественным трейдерам. Рыночный пессимизм спровоцировала новость о понижении агентством S&P прогноза по суверенному рейтингу Греции со стабильного до негативного уровня.

Аналитик добавил, что не внесли позитива в движение рыночных котировок и данные зарубежной макростатистики. В июне промышленное производство в Германии упало на 0,9%, при этом ожидалось, что показатель снизится на меньшую величину – на 0,8%. Банк Англии пересмотрел свои оценки по динамике британского ВВП на 2012-2013 гг. Если раньше регулятор прогнозировал рост главного макроэкономического индикатора на 2,5%, то теперь прогнозы ограничились цифрой 2,0%.

Как отметил А.Кушнарев, в четверг рынок ждет публикация статданных по промпроизводству и инфляции в Китае. Существует высокая вероятность того, что производственная статистика окажется хуже ожиданий. Основанием для этого служат уже обнародованные данные по индексам деловой активности и новым промышленным заказам, сохранившим негативную тенденцию в июле. Сдерживающее влияние на динамику промпроизводства в КНР в прошлом месяце мог оказать и погодный фактор. В то же время, слабая макростатистика может быть расценена как сигнал к активизации мер экономического стимулирования, поэтому не вызовет распродажи на рынках в четверг.

По информации аналитика, наибольшие ценовые потери среди представителей первого эшелона Украинской биржи 8 августа понесли акции «Укрсоцбанка», просевшие на 3,63%. На фоне общей негативной динамики хуже других выглядели бумаги Алчевского МК (-3,37%) и Енакиевского МЗ (-2,85%). Эмитентов, акции которых окончили день в плюсе, в индексной корзине не было.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 8 августа, снизился на 1,70% – до 1076,44 пункта. Общий объем сделок составил 69,9 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,03% – до 398,06 пункта. Общий объем торгов составил 1,786 млрд грн.

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