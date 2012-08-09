Акции украинской KDM Shipping на дебюте на Варшавской биржи подорожали на 7,4%

Варшава. Бумаги украинской судоходной компании KDM Shipping в первый день торгов на Варшавской фондовой бирже (WSE) подорожали по сравнению с ценой размещения в рамках проведенного в июле IPO на 7,4% - до 34,8 злотых за штуку (1USD = 3,3 PLN). Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в оборот на польском фондовом рынке допущено 7,096 млн акций, 796 тыс. из которых компания в ходе первичного размещения бумаг продала инвесторам.

729 475 акций KDM Shipping купили институциональные, а 66 525 акций - частные инвесторы.

KDM Shipping стала 12-ой компанией из Украины, которая продала свои акции на польском фондовом рынке, и 11-ой, бумаги которой будут котироваться на главной площадке WSE.

Как сообщал УНИАН, KDM Shipping в ходе первичного размещения акций на Варшавской бирже привлекла за 10,9% своих бумаг около 7,4 млн долларов вместо планируемых около 36 млн долларов за до 35% пакет.

Компания продала 796 тысяч акций за 32,6 злотых за штуку, что на 10% ниже максимальной цены бумаги, определенной в проспекте эмиссии.

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре KDM Shipping, которая владеет флотом из 8 грузовых и 8 пассажирских судов, а также судоремонтным заводом в Херсоне, в прошлом году увеличила чистую прибыль до 14,2 млн долларов с 5,08 млн долларов годом ранее при росте выручки более чем в 2 раза - до 29,2 млн долларов.

Около 80% ее прошлогодней выручки составили доходы от перевозки грузов в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.