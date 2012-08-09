НКЦБФР предлагает ввести институт общего собрания владельцев корпоративных облигаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании одобрила законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно развития рынка облигаций», предусматривающий введение института общего собрания владельцев корпоративных прав.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

По словам члена НКЦБФР Анатолия Амелина, основным нововведением документа можно назвать появление в законе «О ценных бумагах и фондовом рынке» отдельных разделов, посвященных защите прав держателей корпоративных облигаций.

«Так, нами предлагается ввести институт общего собрания владельцев корпоративных облигаций с предоставлением такому собранию, в частности, прав согласовывать решение эмитента об операциях с его активами в случае ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств по облигациям. Также согласования потребует процесс реструктуризации обязательств и внесение любых изменений в проспект эмиссии», - пояснил он.

Кроме того, законопроект предусматривает определение понятия «корпоративные облигации», их видов (биржевые, инфраструктурные, концессионные) и создание механизмов эмиссии таких облигаций.

Предполагается, что инфраструктурные облигации будут выпускаться для финансирования инфраструктурной модернизации в рамках государственно-частного партнерства. В то же время размещение концессионных облигаций вида инфраструктурных облигаций будет осуществляться с целью финансирования создания и/или восстановления инфраструктуры, что предусмотрено договором концессии. Биржевые облигации будут выпускаться по упрощенной процедуре для обращения исключительно на фондовых биржах.

Документ также регулирует действия эмитента и владельцев корпоративных облигаций в случае дефолта, реструктуризации долга, конвертации облигаций. По предложению комиссии, владельцы дефолтных облигаций смогут требовать от эмитента досрочного погашения денежных обязательств. При этом, если речь идет об обеспеченных облигациях, то досрочного исполнения обязательств можно будет требовать и от лица, предоставившего обеспечение.

В НКЦБФР отметили, что законопроект готовится к публикации и обсуждению с общественностью, а также для подачи на согласование в министерствах и ведомствах.