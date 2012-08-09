Украинский фондовый рынок в четверг снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 9 августа понизился на 0,88% – до 1066,97 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 48,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,5 млн грн, на срочном рынке – 26,2 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Райффазен Банк Аваль" (рост на 0,10%). Лидерами снижения стали акции «Донбассэнерго» (-1,86%), «Центрэнерго» (-1,43%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 9 августа понизился на 0,36% – до 396,63 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1,743 млрд грн, из них на ОВГЗ пришлось 1,738 млрд грн, на акции – 1,1 млн грн и облигации предприятий – 4,3 млн грн.