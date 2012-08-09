Акции KDM Shipping завершили первый день торгов в Варшаве ростом на 1,85%

Варшава. Бумаги дебютировавшей сегодня на Варшавской фондовой бирже (WSE) украинской судоходной компании KDM Shipping, которые в начале дня подорожали на 7,4%, закончили торги четверга на уровне 33 злотых (10 USD) за акцию, что на 1,85% выше цены IPO.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в ходе торгов бумаги компании, специализирующейся на грузовых и пассажирских перевозках судами класса "река-море", котировались в пределах 32,20-34,80 злотого, не превысив цену первой сделки.

Инвесторы купили-продали 4,1 тыс. из 7,096 млн допущенных к обороту акций на сумму около 40 тыс. долларов (1USD=3,3PLN).

Пресс-служба WSE сообщила УНИАН, что бумаги KDM Shipping будут включены в индекс украинских эмитентов на главной площадке польского рынка WIG-Ukraine и WIG-СEE в следующий вторник.

Доля компании в индексах будет обнародована в понедельник после закрытия рынка.

Как сообщал УНИАН, KDM Shipping в ходе первичного размещения акций сумела продать только 796 тыс. акций новой эмиссии вместо планируемых 3,5 млн, что позволило компании привлечь около 7,4 млн долларов за 10,9% пакет бумаг вместо ожидаемых 36 млн за 35% пакет.

Компания продала акции по цене 32,4 злотого за штуку, что на 10% ниже максимальной цены, определенной в проспекте эмиссии, и означает ее капитализацию на уровне около 70 млн долларов (по текущему курсу).

Cправка УНИАН. В запущенный Варшавской фондовой биржей с мая прошлого года индекс украинских компаний входят 11 фирм, бумаги которых котируются на ее главной площадке. Доля большинства из них составляет от 1 до 7 процентов, а крупнейших компаний из Украины - Kernel и Astarta более 40% и 20% соответственно.

В состав запущенного в конце мая текущего года WIG-СEE входят 28 зарубежных компаний региона Центральной и Восточной Европы, акции которых котируются на главной и альтернативной площадке Варшавской биржи.