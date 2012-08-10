Эксперт: коррекция на фондовых рынках напоминает «кота Шредингера»

Коррекция на рынках рисковых активов продолжает напоминать «кота Шредингера»: она как бы и есть, но ее как бы и нет.

Так в комментарии УНИАН охарактеризовал текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Можно сказать, отметил он, что сейчас рисковые активы разделились на две группы. Первая группа (европейские активы, азиатские валюты) переживает полноценную, пусть и умеренную, коррекцию. Вторая группа (акции в США) скорее находится в состоянии консолидации, чем коррекции.

По словам аналитика, «логично предположить, что такая амбивалентность не будет продолжаться долго. Рисковым активам придется определиться с направлением более сильного движения не позднее начала следующей недели».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 9 августа, упал на 0,88% – до 1066,97 пункта. Общий объем торгов составил 48,8 млн грн.

Индекс ПФТС понизился на 0,36% – до 396,63 пункта. Общий объем торгов составил 1,743 млрд грн.