Индекс Украинской биржи вырос на 0,24%, индекс ПФТС снизился на 0,41%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 10 августа вырос на 0,24% – до 1069,58 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 58,0 млн грн, из которых на фондовом рынке – 25,8 млн грн, на срочном рынке – 32,2 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрнафты» (+1,67%), Алчевского металлургического комбината (+0,74%). Лидером снижения стоимости стали акции «Донбассэнерго» (-0,95%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 10 августа снизился на 0,41% – до 394,98 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 227,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 224,7 млн грн, на акции - 0,9 млн грн и облигации предприятий – 2,3 млн грн.